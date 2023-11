In campo s ta s era alle 20.45 allo stadio ‘Favini’ di Meda.

Gli obiettivi sono opposti, fra Renate e Alessandria. I nerazzurri lombardi puntano i playoff, i grigi piemontesi, alle prese con la stagione forse più tribolata della loro storia, cercano di scansare la retrocessione. Il momento non è brillante per entrambe e una vittoria, sia di qua che di là, risolverebbe tanti problemi. Sarà una partita molto delicata.



Terremoto societario. Non c’è davvero pace per l’Alessandria: a pochi passi dal passaggio del 60% di quote da Benedetto a Molinaro (che potrebbe anche saltare), nella serata fra venerdì e sabato l’attuale patron ha ‘silurato’ il dt Corda (indagato a Brescia per usura). Povero Banchini, al timone nel mare in burrasca con una barca a remi…

Squadre

RENATE – È 8° con 18 punti (4 vinte, 6 pari, 2 perse, reti 13-11), in zona playoff. Arriva da 3 pareggi di fila in campionato e dallo 0-4 di Trieste in coppa. Non vince dal 15 ottobre (2-1 a Vicenza). Il tecnico Massimo Pavanel (55) utilizza il modulo 4-3-3 . Miglior marcatore S orrentino (4).

ALESSANDRIA – Terzultima con 9 punti (2 vinte, 3 pari, 7 perse, gol 8-16), alla pari col Fiorenzuola, ma davanti per differenza reti. Viene da un doppio 0-3 (Triestina in campionato ed Entella in coppa). Il tecnico Marco Banchini (42) utilizza il 3-5-2. Miglior marcatore Gazoul (3).

Precedenti

La storia fra Renate e Alessandria iniziò nel 2011, quando i lombardi approdarono tra i ‘pro’. Le partite giocate sono 18 (2 di Coppa) con un bilancio favorevole ai grigi: 8-5 le vittorie, 5 pareggi, 21-15 i gol. Al ‘Favini’ i grigi hanno perso le ultime 2 (1-0 e 2-1), l’ultimo pari (1-1) risale al dicembre ’16, l’ultimo successo (4-0) al marzo dello stesso anno. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana (CZ)

Assistenti: Antonio Alessandrino (BA) – Giovanni Boato (PD)

4° ufficiale: Duccio Mancini (PT)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Viapiana, al 1° anno in serie C, ha diretto 5 gare di categoria.