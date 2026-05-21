Go-kart: Scuderia Ferrari Club Alessandria porta in pista i propri soci domenica 24 maggio

Il club presieduto da Franco Giuliani organizza per domenica 24 maggio, alla Pista Kart di Boscomarengo, la prima prova del “Campionato go kart 2026” che vedrà una ventina di iscritti al sodalizio darsi battaglia dalle 9 del mattino.

IL CAMPIONATO- Ci saranno 2 categorie: “AM” con una gara da 30 minuti e 9 piloti (Alex Paonessa, Giuseppe Persico, Andrea Porta, Valerio Rizzato, Christian Rizzo, Nicolò Rota, Daniele Russo, Massimo Salso e Francesco Spoto) e i “PRO”, competizione da 45 minuti con 8 piloti iscritti (Claudio Allegra, Stefano Bava, Andrea Costa, Claudio Mele, Lucrezia Milanese, Lorenzo Olivieri, Lorenzo Pagliano e Matteo Rizzo). Le altre 2 manches sono in programma il 26 luglio e il 20 settembre.

LA PISTA – Il kartodromo di Bosco Marengo è un impianto moderno che, da giugno 2025, ha visto completarsi il collegamento tra la zona outdoor e quella indoor: la prima parte del tracciato è esterna, poi si entra nella parte interna salendo sulle rampe a 3 livelli; una volta che si scende dalla parte superiore, si riprendono le curve che riportano alla parte finale della pista esterna. Con questa nuova unione il tracciato diventa particolarmente tecnico, con continue variazioni di curve, salite e discese.

LE PAROLE – Così il presidente Giuliani presenta l’evento: “E’ una delle tante iniziative che abbiamo ideato per creare un legame sempre più stretto tra i soci. Risultato sportivo a parte, la cosa importante è che tutti i nostri sostenitori si divertano e stringano rapporti di amicizia. Con questa iniziativa si rafforza ancora di più il legame tra il club e la Pista Kart Bosco”.