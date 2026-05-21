Regione Piemonte: 6 stages retribuiti a Bruxelles per universitari e neo-laureati, dal 1° settembre

Nuova selezione della Regione Piemonte per 6 posti di tirocinio curriculare o extracurriculare della durata di 4 mesi da svolgersi presso l’Ufficio di Bruxelles a partire dal 1° settembre 2026. Durante lo stage i soggetti selezionati saranno chiamati a partecipare alle attività svolte quotidianamente in ambito di pubbliche relazioni ed affari europei e fungeranno da supporto ai funzionari dell’Ufficio di Bruxelles.

Ai tirocinanti extracurriculari sarà riconosciuta un’indennità di 1.000 euro lordi mensili, ai curriculari un rimborso spese forfettario mensile di 1.000 euro. Ad entrambe le tipologie verrà anche assegnato un contributo per mobilità iniziale e finale di 250 euro.

Un scorcio della sede di Regione Piemonte a Bruxelles

Le domande vanno presentate entro il 2 giugno prossimo secondo le istruzioni pubblicate su https://bandi.regione.piemonte.it/concorsiincarichistage/stage-sovvenzionati-presso-lufficio-di-bruxelles-settore-relazioni-1

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Alberto Cirio: «L’obiettivo di questi tirocini è offrire a chi verrà prescelto la possibilità di venire in contatto con le strutture comunitarie, consolidare una formazione specifica e favorire una maggior conoscenza delle opportunità lavorative offerte dal settore delle politiche europee, aumentando la conoscenza dell’Unione Europea e delle sue attività verso il territorio. È sempre più importante favorire la creazione di professionalità idonee a lavorare nelle strutture dell’Unione Europea, a fronte della sua crescente centralità nelle politiche pubbliche e internazionali. È un’occasione che offriamo ai nostri giovani e al nostro Piemonte».

Il presidente Alberto Cirio

LE PROSPETTIVE DI LAVORO – Dopo 8 selezioni regionali, sono stati scelti 42 tirocinanti, 28 donne e 14 uomini, tutti provenienti dall’Università di Torino, provenienti dai corsi di Scienze Internazionali (23), European Legal Studies (6), Giurisprudenza (5), Scienze del Governo (3), Area and Global Studies for International Cooperation (2), Scienze amministrative e giuridiche per le amministrazioni pubbliche e private (1), Comunicazione Pubblica e Politica (1), Applied Economics and Markets (1). Il 67% ha svolto un tirocinio extracurriculare. Grazie all’esperienza negli uffici regionali di Bruxelles, gli ex-tirocinanti attualmente ricoprono ruoli tecnici, gestionali e di supporto per la Commissione Europea o agenzie ad essa collegate, occupandosi di progetti e cooperazione internazionale, relazioni internazionali o consulenza strategica per aziende.