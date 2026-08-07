Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1, 3 nuovi ingressi: speaker, preparatore atletico e team manager

DiRaimondo Bovone

Ago 7, 2026 , , , , , ,
Enrico Cremon

L’Alessandria Volley continua a correre verso il campionato: nelle ultime ore sono state ufficializzate 3 nuove figure: Speaker Ufficiale Mario Piccioni Sarà lo speaker ufficiale della B1 al Palacima. Le sue parole: “Sono felice di questo accordo con una società così prestigiosa e sono felice di urlare, dando la giusta carica alle ragazze”. Nel settore Giovanile lo speaker ufficiale sarà il dj Stefano Venneri.
Team Manager Giovanili – L’Alessandria Volley Academy dà il benvenuto ad Enrico Cremon, nuovo Team Manager del Settore Giovanile. Ecco le sue parole: “Metterò a disposizione della società la mia esperienza sportiva, creando un gruppo unito per poter raggiungere gli obiettivi della società”.

A destra lo speaker Mario Piccioni

Preparatore Atletico B1 Femminile – Arriva Edoardo Eusebio. Classe 2004, laureato in Scienze Motorie, i 12 anni vissuti sui campi da rugby gli hanno trasmesso valori come sacrificio, disciplina e spirito di squadra. Queste le sue prime parole: “Il gruppo è giovane e sono certo che la voglia di lavorare non mancherà. Metterò a disposizione del club le conoscenze e le competenze maturate anche in altre discipline per contribuire al massimo ad una stagione interessante”.

Edoardo Eusebio

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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