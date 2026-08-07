Volley femminile B1, 3 nuovi ingressi: speaker, preparatore atletico e team manager

L’Alessandria Volley continua a correre verso il campionato: nelle ultime ore sono state ufficializzate 3 nuove figure: Speaker Ufficiale – Mario Piccioni Sarà lo speaker ufficiale della B1 al Palacima. Le sue parole: “Sono felice di questo accordo con una società così prestigiosa e sono felice di urlare, dando la giusta carica alle ragazze”. Nel settore Giovanile lo speaker ufficiale sarà il dj Stefano Venneri.

Team Manager Giovanili – L’Alessandria Volley Academy dà il benvenuto ad Enrico Cremon, nuovo Team Manager del Settore Giovanile. Ecco le sue parole: “Metterò a disposizione della società la mia esperienza sportiva, creando un gruppo unito per poter raggiungere gli obiettivi della società”.

A destra lo speaker Mario Piccioni

Preparatore Atletico B1 Femminile – Arriva Edoardo Eusebio. Classe 2004, laureato in Scienze Motorie, i 12 anni vissuti sui campi da rugby gli hanno trasmesso valori come sacrificio, disciplina e spirito di squadra. Queste le sue prime parole: “Il gruppo è giovane e sono certo che la voglia di lavorare non mancherà. Metterò a disposizione del club le conoscenze e le competenze maturate anche in altre discipline per contribuire al massimo ad una stagione interessante”.

Edoardo Eusebio