IN EVIDENZA

Torna la “Carta Dedicata a Te”, 1000 euro a oltre 1,1 milioni di famiglie

Di

Set 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Prende il via per il quarto anno consecutivo la Carta Dedicata a Te, misura voluta dal Governo per sostenere concretamente le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e, al tempo stesso, promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità: a disposizione oltre 1 miliardo di euro, 1.000 euro per ogni famiglia. Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre.
mec/fsc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Denatalità, Torchia (I Sud del Mondo) “Serve un patto per le future generazioni”

Set 21, 2026
IN EVIDENZA

Focus Salute – Alcol in perimenopausa: donne e liquori, guai e dolori

Set 21, 2026
IN EVIDENZA

Contributi Inps, ritardi e mancati pagamenti costeranno di più

Set 21, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Denatalità, Torchia (I Sud del Mondo) “Serve un patto per le future generazioni”

Set 21, 2026
IN EVIDENZA

Torna la “Carta Dedicata a Te”, 1000 euro a oltre 1,1 milioni di famiglie

Set 21, 2026
TOP NEWS

La Gen Z presta sempre più attenzione alla propria salute fisica e mentale

Set 21, 2026
TOP NEWS

Al via la nuova edizione della “Carta Dedicata a Te”, 1000 euro per le famiglie

Set 21, 2026