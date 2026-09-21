Alessandria capitale della chitarra classica: al via il concorso ‘Michele Pittaluga’, 21-26 settembre

Alessandria si appresta anche quest’anno ad accogliere la grande musica internazionale. Da 58 anni punto di riferimento per la chitarra classica su scala mondiale, il Concorso Internazionale “Michele Pittaluga” presenta la sua 58^ edizione, confermandosi la competizione più longeva e autorevole del panorama internazionale del settore. Tra le novità di questa edizione, la presenza dei Solisti dell’“Orchestra Classica di Alessandria”, che accompagneranno l’inaugurazione del 21 settembre, e dell’Orchestra “I Musici di Parma”, protagonista della serata finale del 26 settembre 2026 al Teatro Alessandrino di via Verdi 12, sotto la direzione di Giampaolo Bandini, al termine della quale si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori del Concorso.

Il montepremi si arricchisce quest’anno di ulteriori riconoscimenti speciali. La Fondazione “Joaquín Rodrigo” assegnerà premi per un valore complessivo di 2.250 euro, mentre il Trust americano “Castellani-Andriaccio” contribuirà alla realizzazione della tournée internazionale del vincitore.

La presentazione del concorso in Comune

Questa mattina alle 9, presso la Sala Giunta del Comune di Alessandria, sono stati presentati Giuria e concorrenti e, tramite sorteggio, è stato stabilito il giorno e l’ordine di presentazione dei concorrenti alle prove eliminatorie. INFO – Consultare il sito: https://www.pittaluga.org/.

LE PAROLE – Così il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante: “La Fondazione Concorso Internazionale ‘Michele Pittaluga’, costituita lo scorso gennaio insieme alla famiglia Pittaluga, alla Camera di Commercio di Alessandria-Asti e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è stata una decisione che abbiamo voluto fortemente, non solo per celebrare il Concorso, ma per renderlo strutturale e permettergli di sperimentare e innovare, continuando a coltivare il talento di nuovi musicisti di ogni parte del mondo”.

Così la presidente del concorso Micaela Pittaluga: “Il 2026 è stato un anno di grandi cambiamenti. È stata creata la Fondazione del concorso, abbiamo allacciato rapporti con Shanghai, abbiamo costituito la Biblioteca del Pittaluga e siamo stati premiati con la Medaglia del Presidente della Repubblica. Ci auguriamo che anche questa edizione si concluda con la soddisfazione di tutti”.

L’auditorium Pittaluga, dove si terranno le esibizioni