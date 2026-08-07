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MotoGP: in Gran Bretagna Bezzecchi è davanti a tutti nelle Practice

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Ago 7, 2026

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) è tornato in sella ed è tornato a volare. Il pilota di Rimini ha fatto registrare il miglior tempo nelle Practice del Gran Premio di Gran Bretagna. L’azzurro ha fermato il cronometro sul tempo di 1’56″280 e ha rifilato 0″335 all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, secondo. Terzo tempo, a 0″398 da Bezzecchi, per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, davanti al leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia), quarto a 0″500. Marc Marquez (Ducati) è sesto a 0″733; mentre dovrà passare dal Q1 Francesco Bagnaia, 13esimo a 1″325.

“Sono stati giorni difficili. Ho dovuto fare due operazioni e quella al ginocchio, che doveva essere quella meno complessa, non è stata facile. Avevo una ferita molto profonda al ginocchio, che mi è stata chiusa e poi riaperta per pulirla meglio. Devo ringraziare tutti i dottori che mi hanno assistito”. Così Marco Bezzecchi (Aprilia), dopo il primo posto nelle Practice del Gran Premio di Gran Bretagna. “Sono un po’ stanco dopo oggi, dopo il terzo giro ho iniziato a faticare parecchio. Abbiamo fatto di tutto per recuperare in fretta e per poter tornare abbastanza in forma, ma la riabilitazione alla spalla ha richiesto molto lavoro”, aggiunge Bezzecchi.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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