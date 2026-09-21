Ospedale di Alessandria: ‘Bios’ dona un lettino per le visite onco-ematologiche

Un nuovo lettino da visita con supporto per lenzuolino è stato donato da Bios al Day Hospital Onco – Ematologico dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, a supporto delle attività ambulatoriali del servizio. La donazione andrà a incrementare la dotazione degli ambulatori e rappresenta un gesto concreto di attenzione verso i pazienti e verso i professionisti che ogni giorno operano all’interno della struttura.

Alla consegna erano presenti, insieme alla presidente di Bios Marta Martini, anche la dott.ssa Maura Rossi, Direttore della SC Oncologia e la dott.ssa Elisabetta Ferrero, Coordinatrice infermieristica del Day Hospital, che hanno espresso il proprio ringraziamento per il contributo ricevuto.

L’IRCCS AOU AL esprime riconoscenza a Bios per la sensibilità dimostrata e per il sostegno offerto al Day Hospital. Donazioni come questa confermano il valore della collaborazione tra l’IRCCS, le realtà del territorio e la comunità, contribuendo a rafforzare i percorsi di cura e l’attenzione verso i bisogni dei pazienti.

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