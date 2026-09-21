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Ospedale di Alessandria: ‘Bios’ dona un lettino per le visite onco-ematologiche

DiRaimondo Bovone

Set 21, 2026 , , , , , , ,

Un nuovo lettino da visita con supporto per lenzuolino è stato donato da Bios al Day Hospital Onco – Ematologico dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, a supporto delle attività ambulatoriali del servizio. La donazione andrà a incrementare la dotazione degli ambulatori e rappresenta un gesto concreto di attenzione verso i pazienti e verso i professionisti che ogni giorno operano all’interno della struttura.
Alla consegna erano presenti, insieme alla presidente di Bios Marta Martini, anche la dott.ssa Maura Rossi, Direttore della SC Oncologia e la dott.ssa Elisabetta Ferrero, Coordinatrice infermieristica del Day Hospital, che hanno espresso il proprio ringraziamento per il contributo ricevuto.
L’IRCCS AOU AL esprime riconoscenza a Bios per la sensibilità dimostrata e per il sostegno offerto al Day Hospital. Donazioni come questa confermano il valore della collaborazione tra l’IRCCS, le realtà del territorio e la comunità, contribuendo a rafforzare i percorsi di cura e l’attenzione verso i bisogni dei pazienti.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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