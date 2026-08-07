Ospedale di Alessandria: in autunno un corso per infermieri e OSS sull’assistenza ai disabili

Arriva il corso “Sinergia tra operatori e volontari nell’ambito della disabilità”, promosso dalla Direzione delle Professioni Sanitarie – DiPSa, in collaborazione con l’URP, nell’ambito del piano formativo 2026 e rivolto al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari. Il percorso è realizzato in collaborazione con alcune associazioni di volontariato che collaborano con l’Ospedale, che hanno messo a disposizione anche propri professionisti per le attività di docenza.

Approcciarsi alla disabilità ascoltando attivamente chi ha esperienza diretta di patologie croniche, malattie degenerative o condizioni che incidono sulla vita quotidiana rappresenta, per ogni operatore sanitario, un’occasione di crescita e uno stimolo a migliorare la presa in carico e l’assistenza.

La presenza dei volontari contribuisce a umanizzare l’ambiente ospedaliero, riducendo il senso di isolamento e di fragilità, spesso associato all’esperienza di malattia, ed il management infermieristico dell’IRCCS AOU AL promuove questa collaborazione che valorizza il contributo del volontariato, evitando sovrapposizioni di competenze.

Nel prossimo autunno si terrà la 3^ edizione del corso, con l’obiettivo di proseguire il percorso anche nel 2027. L’iniziativa conferma la volontà della DiPSa di rafforzare le competenze del personale infermieristico e OSS nella presa in carico dei pazienti con disabilità, valorizzando il contributo delle associazioni di volontariato e promuovendo un’assistenza sempre più attenta, inclusiva e centrata sulla persona, nell’ottica di un ospedale sempre più Medical Humanities oriented.

La trasformazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria in un centro sempre più orientato alla ricerca e all’innovazione richiede il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio.