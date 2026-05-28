Go-kart: battaglia vera fra i soci di ‘Scuderia Ferrari Club’ sulla pista di Bosco Marengo

Domenica scorsa Scuderia Ferrari Club Alessandria ha riunito 18 soci alla Pista Kart Bosco per la prima prova del “Campionato go kart 2026”: suddivisi in 2 categorie, i tesserati del club presieduto da Franco Giuliani hanno trascorso una giornata all’insegna del divertimento, della sana rivalità e dell’amicizia.

Alla fine delle due gare in programma queste le classifiche finali:

AM – 1º Persico Giuseppe 25 pt – 2º Rizzo Cristian 18 pt – 3º Rota Nicolò 15 pt – 4º Paonessa Alex 12 pt – 5º Russo Daniele 10pt – 6º Spoto Francesco 8 pt – 7º Porta Andrea 6 pt – 8º Salso Massimo 4 pt – 9º Rizzato Valerio 2 pt.

PRO – 1º Pagliano Lorenzo 25 pt – 2º Giuliani Franco 18 pt – 3º Olivieri Lorenzo 15 pt – 4º Costa Andrea 12 pt – 5º Milanese Lucrezia 10 pt – 6º Allegra Claudio 8 pt – 7º Rizzo Matteo 6 pt – 8º Bava Stefano 0 pt RIT – 9º Mele Claudio 0 pt RIT.

PROSSIME GARE – 25 luglio (orario serale) – 20 settembre.

Foto Lia Giacobbe

LE PAROLE – Così il presidente del Club Franco Giuliani: “Ha fatto molto piacere vedere entusiasmo, voglia di gareggiare, ma soprattutto un bel clima di amicizia tra i nostri soci. Questa è la mia soddisfazione più grande, senza dimenticare un ringraziamento alla famiglia Percivale, titolare della pista, che come sempre ci ha riservato un trattamento davvero splendi

Foto Lia Giacobbe