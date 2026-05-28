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Tennis, Roland Garros: Sinner crolla fisicamente, fuori al 2° turno

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Mag 28, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va ko in 5 set contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere e dei problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano. L’altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L’azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 per poi portare il match al 5° set dominando il quarto (6-1). Nell’ultimo set Sinner si è confermato ancora a corto di energie ed è stato costretto a cedere 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, dopo tre ore e 31 minuti di gioco, rimandando così la chiusura del Career Grand Slam alla prossima stagione.
Si interrompe la striscia di 30 vittorie consecutive del 24enne di Sesto, che non difende i 1300 punti della finale persa nella passata edizione contro Carlos Alcaraz. L’azzurro ripartirà da 13.500 punti in classifica ATP e da un vantaggio di 3540 punti proprio su Alcaraz. Annunciata l’assenza nell’Atp 500 Halle, Sinner tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove sarà chiamato alla difesa del titolo vinto nel 2025. Avanza al terzo turno Juan Manuel Cerundolo, che affronterà il vincente della sfida tra Martin Landaluce e Vit Kopriva.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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