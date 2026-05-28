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INPS: da lunedì 1° giugno nuove modalità nelle agenzie di Acqui, Casale e Novi

DiRaimondo Bovone

Mag 28, 2026 , , , , , , ,

A partire da lunedì 1° giugno le Agenzie INPS di ACQUI TERME, CASALE MONFERRATO e NOVI LIGURE aggiornano gli orari di apertura al pubblico per rafforzare l’assistenza e la consulenza attraverso canali digitali e da remoto, garantendo continuità del servizio e maggiore personalizzazione. INPS conferma il proprio impegno a mettere al centro le persone, assicurando l’erogazione delle prestazioni in modo tempestivo ed efficace e offrendo un servizio di informazione e consulenza sempre più mirato ai bisogni dell’utenza.
Negli ultimi anni, accanto alla consulenza in presenza, si è consolidata l’assistenza in remoto tramite Contact Center, App INPS Mobile e consulenze su appuntamento anche in videochiamata o con contatto telefonico preventivo.
Per valorizzare questi strumenti e rendere più efficiente l’accoglienza allo sportello, gli orari di apertura al pubblico vengono pertanto rimodulati con decorrenza 1° giugno, come di seguito indicato.
LUNEDI dalle ore 8,30 alle ore 12,30
MARTEDI dalle ore 8,30 alle ore 12,30
MERCOLEDI dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (a Novi Ligure solo presidio telefonico)
GIOVEDI dalle ore 8,30 alle ore 12,30
VENERDI CHIUSURA TOTALE

Per agevolare i cittadini, restano disponibili i canali di contatto e assistenza in remoto riportati di seguito.

  • Sito INPS e area riservata MyINPS: con accesso tramite SPID, CIE (Carta di Identità
    Elettronica) o CNS è possibile consultare documenti, usare i servizi online e inviare richieste
    (sezione “Comunica con l’INPS”). www.inps.it
  • App INPS Mobile: accesso a servizi e consultazioni direttamente da smartphone.
  • Contact Center Multicanale: 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 (da rete mobile, a
    pagamento secondo tariffa del gestore). Attivo lun–ven 8:00–20:00 e sab 8:00–14:00.
  • Prenotazione appuntamenti (telefonico o in videochiamata): tramite Contact Center,
    portale INPS/MyINPS o App INPS Mobile.
  • INPS Risponde: servizio online per inviare quesiti specifici e ricevere risposte; consente
    anche di monitorare lo stato delle richieste.
  • PEC Posta Elettronica Certificata: per comunicazioni formali .Per rispondere è necessario
    disporre di una casella PEC. (es. [email protected]
  • Canale WhatsApp “INPS per tutti”: canale informativo per aggiornamenti su prestazioni e
    servizi.
Fiorenzo Prato, nuovo direttore provinciale INPS

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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