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Kaja Kallas: “La UE prepara nuove sanzioni contro la Russia”

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Mag 28, 2026

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – L’Unione europea sta mettendo a punto delle nuove sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, parlando da Limassol, a Cipro, dove si tiene una riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione (formato Gymnich). I ministri, ha precisato Kallas, hanno discusso su come aumentare complessivamente la pressione su Mosca. “Troppi Paesi continuano a fare affari con la Russia”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).

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