Serie C, girone B: niente gol fra Pianese e Juve Next Gen, come all’andata

La Juventus Next Gen continua a non subire gol dalla Pianese: ieri sera è finita 0-0 come all’andata, mentre nelle 2 sfide di 6 anni fa fu doppio 1-0 per i piemontesi. Eppure hanno provato entrambe a vincere, visto che in palio c’erano punti per la posizione playoff, di cui entrambe erano già certe.

Al comunale di Piancastagnaio 2 occasioni da gol importanti per parte, con il portiere juventino Mangiapoco protagonista con 1 parata per tempo, mentre gli attacchi torinesi si sono fermati su una parata e un salvataggio sulla riga di porta, anche qui 1 per tempo.

In classifica la Juventus Next Gen mantiene il 5° posto con 52 punti, mentre la Pianese resta all’8° a quota 47.

PIANESE-JUVENTUS NEXT GEN 0-0

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Amey, Gorelli; Tirelli, Proietto (75′ Coccia), Bertini, Simeoni, Sussi; Bellini, Fabrizi (87′ Ongaro). PANCHINA: Nespola, Reali, Ercolani, Bigiarini, Colombo, Nicastro, Jasharovski, Pathe-Balde, Peli, Vigliani, Ianesi, Spinosa, Xhani. All: Birindelli

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil, Van Aaerle; Pagnucco, Faticanti, Macca (74′ Gunduz), Puczka; Guerra (74′ Deme), Anghelè (66′ Licina); Cerri (66′ Oboavwoduo). PANCHINA: Fuscaldo, Bruno, Verde, Cudrig, Mazur, Owusu, Amaradio. All.: Brambilla



Foto Paolo Baratto