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Serie C, girone B: niente gol fra Pianese e Juve Next Gen, come all’andata

DiRaimondo Bovone

Apr 19, 2026 , , , , , , ,

La Juventus Next Gen continua a non subire gol dalla Pianese: ieri sera è finita 0-0 come all’andata, mentre nelle 2 sfide di 6 anni fa fu doppio 1-0 per i piemontesi. Eppure hanno provato entrambe a vincere, visto che in palio c’erano punti per la posizione playoff, di cui entrambe erano già certe.
Al comunale di Piancastagnaio 2 occasioni da gol importanti per parte, con il portiere juventino Mangiapoco protagonista con 1 parata per tempo, mentre gli attacchi torinesi si sono fermati su una parata e un salvataggio sulla riga di porta, anche qui 1 per tempo.
In classifica la Juventus Next Gen mantiene il 5° posto con 52 punti, mentre la Pianese resta all’8° a quota 47.

PIANESE-JUVENTUS NEXT GEN 0-0
PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Amey, Gorelli; Tirelli, Proietto (75′ Coccia), Bertini, Simeoni, Sussi; Bellini, Fabrizi (87′ Ongaro). PANCHINA: Nespola, Reali, Ercolani, Bigiarini, Colombo, Nicastro, Jasharovski, Pathe-Balde, Peli, Vigliani, Ianesi, Spinosa, Xhani. All: Birindelli
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil, Van Aaerle; Pagnucco, Faticanti, Macca (74′ Gunduz), Puczka; Guerra (74′ Deme), Anghelè (66′ Licina); Cerri (66′ Oboavwoduo). PANCHINA:  Fuscaldo, Bruno, Verde, Cudrig, Mazur, Owusu, Amaradio. All.: Brambilla

Foto Paolo Baratto

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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