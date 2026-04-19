Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria, 9 vittorie di fila per blindare il 3° posto

DiRaimondo Bovone

Apr 19, 2026 , , , , , ,

Con la 9^ vittoria di fila in campionato, il netto 3-0 su Cogne (25-20, 25-18, 25-19), Acrobatica consolida il 3° posto in classifica, con la promozione in Serie A3 sempre più vicina. A 3 giornate dalla fine del torneo, la classifica dice così: Garlasco 59; Florens Vigevano 57; Acrobatica Alessandria 54 Villa Cortese 51Palau 45; Mondovì 43Bellusco 31; Cus Torino 30; Cogne 23; Novara 22; Chieri e Cagliari 20; Parella 16; Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA GARA – 1° SET – Fase di studio e punto a punto fino a metà, 16-14, poi accelerazione alessandrina e 22-15. Padrone di casa in controllo della partita fino a chiudere 25-20, 1-0.
2° SET – Grande equilibrio come nel parziale precedente, con alternanza nel punteggio fino al 17-16 per le aostane. A quel punto la battuta di Coveccia mette in difficoltà le ospiti, ribaltate da 5 punti di fila, 21-17. Da lì altro giro di battuta efficace che frutta 4 punti per la chiusura sul 25-18, 2-0.
3° SET – Ospiti subito avanti 7-3, ma il giro in battuta di Bovolo, tra ace e difficoltà nella ricezione avversaria, un filotto di 7 punti regala il 10-7. Vantaggio che le padrone di casa non sprecano, correndo verso il successo parziale, 25-19, e definitivo, 3-0.
LE ULTIME TRE PARTITE – Il cammino verso la promozione non appare impossibile: Adubea e compagne affronteranno 3 delle ultime 4 della graduatoria, e cioè Cagliari e Parella Torino in trasferta e, in mezzo, Chieri in casa, strizzando l’occhio addirittura al 2° posto.

LE PAROLE – Così coach Napolitano a fine partita: “La partita è andata come doveva andare, anche se avevamo nella gambe e nella testa il trittico Mondovì-Garlasco-Villa Cortese. Abbiamo gestito bene i momenti decisivi, così come bisogna fare in queste gare in cui il ritmo si abbassa tanto, ma da vincere con il giusto mestiere e con l’esperienza. Ora dobbiamo fare una buona settimana di allenamento perché andremo a Cagliari, dove ci attende una gara insidiosa, con le avversarie impegnate nella lotta per non retrocedere. Dovremo gestire la settimana nel miglior modo possibile”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: niente reti tra Cremonese e Torino

Apr 19, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: il diritto di studiare per chi lavora come baby-sitter

Apr 19, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA Viaggiando

Multe: nel 2025 ad Alessandria sono stati incassati quasi 4 milioni di euro

Apr 19, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria, 9 vittorie di fila per blindare il 3° posto

Apr 19, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: niente reti tra Cremonese e Torino

Apr 19, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Il Papa in Angola: “Costruire la speranza del futuro”

Apr 19, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA Video

Spiagge italiane, boom di mozziconi e plastica

Apr 19, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x