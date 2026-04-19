Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria, 9 vittorie di fila per blindare il 3° posto

Con la 9^ vittoria di fila in campionato, il netto 3-0 su Cogne (25-20, 25-18, 25-19), Acrobatica consolida il 3° posto in classifica, con la promozione in Serie A3 sempre più vicina. A 3 giornate dalla fine del torneo, la classifica dice così: Garlasco 59; Florens Vigevano 57; Acrobatica Alessandria 54; Villa Cortese 51; Palau 45; Mondovì 43; Bellusco 31; Cus Torino 30; Cogne 23; Novara 22; Chieri e Cagliari 20; Parella 16; Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA GARA – 1° SET – Fase di studio e punto a punto fino a metà, 16-14, poi accelerazione alessandrina e 22-15. Padrone di casa in controllo della partita fino a chiudere 25-20, 1-0.

2° SET – Grande equilibrio come nel parziale precedente, con alternanza nel punteggio fino al 17-16 per le aostane. A quel punto la battuta di Coveccia mette in difficoltà le ospiti, ribaltate da 5 punti di fila, 21-17. Da lì altro giro di battuta efficace che frutta 4 punti per la chiusura sul 25-18, 2-0.

3° SET – Ospiti subito avanti 7-3, ma il giro in battuta di Bovolo, tra ace e difficoltà nella ricezione avversaria, un filotto di 7 punti regala il 10-7. Vantaggio che le padrone di casa non sprecano, correndo verso il successo parziale, 25-19, e definitivo, 3-0.

LE ULTIME TRE PARTITE – Il cammino verso la promozione non appare impossibile: Adubea e compagne affronteranno 3 delle ultime 4 della graduatoria, e cioè Cagliari e Parella Torino in trasferta e, in mezzo, Chieri in casa, strizzando l’occhio addirittura al 2° posto.

LE PAROLE – Così coach Napolitano a fine partita: “La partita è andata come doveva andare, anche se avevamo nella gambe e nella testa il trittico Mondovì-Garlasco-Villa Cortese. Abbiamo gestito bene i momenti decisivi, così come bisogna fare in queste gare in cui il ritmo si abbassa tanto, ma da vincere con il giusto mestiere e con l’esperienza. Ora dobbiamo fare una buona settimana di allenamento perché andremo a Cagliari, dove ci attende una gara insidiosa, con le avversarie impegnate nella lotta per non retrocedere. Dovremo gestire la settimana nel miglior modo possibile”.