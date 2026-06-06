‘Monferr’Autore Festival’: domani arrivano i Tre Martelli, poi Van de Sfroos (il 10) e Dente (il 14)

Entra nel vivo l’estate del Monferr’Autore Festival, la rassegna piemontese di musica e cultura diretta da Enrico Deregibus. Dopo gli ottimi riscontri di pubblico delle 10 date già svolte, la prima metà di giugno riserva 3 appuntamenti di rilievo: lo storico folk dei Tre Martelli (7 giugno a Lu-Cuccaro Monferrato), le storie di provincia e non solo di Davide Van De Sfroos (10 giugno a Volpedo) e la canzone d’autore minimale e ironica di Dente (14 giugno ad Alessandria).

DOMENICA 7 GIUGNO, alle 18, in programma ci sono i Tre Martelli in concerto alla Pieve di San Giovanni di Mediliano in Valle Grana a Lu nel comune di Lu-Cuccaro, sito storico che è stato da poco oggetto di importanti lavori di restauro. Luogo ideale per un appuntamento con il gruppo folk alessandrino. Con quasi 50 anni di attività e migliaia di concerti in Europa, sono la più longeva formazione piemontese dedita al recupero e la riproposta di canti e danze tradizionali della propria terra. Ingresso gratuito.

Davide Van de Sfroos

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO alle 21 il cantautore e scrittore comasco Davide Van De Sfroos sarà invece a Volpedo, per un incontro condotto da Enrico Deregibus e Cristina Daglio. Da grande affabulatore qual è, racconterà del suo mondo poetico, fatto di storie e personaggi di provincia che diventano simbolici dell’umanità e di musica che pesca nelle radici americane. Ne offrirà qualche esempio accompagnato dalla sua fida chitarra. Serata in collaborazione con il festival Fiori di pesco. Entrata gratuita.

DOMENICA 14 GIUGNO, alle ore 18, si passerà ad Alessandria, all’Officina di Largo Catania 17 per il format “Verso”, in cui il direttore artistico Enrico Deregibus incontra artisti della musica indipendente italiana. Stavolta toccherà a Dente, nome fondamentale della scena cantautorale italiana degli ultimi venti anni, grazie a uno stile unico e fortemente riconoscibile, tra ironia e minimalismo. Un appuntamento che alternerà musica e parole. Ingresso 10 euro.

Il cantautore Dente

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