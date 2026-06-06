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Torino: maxi-sequestro di armi e droga in un bosco, arrestati 1albanese e 1 italiano

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Giu 6, 2026
TORINO (ITALPRESS) – I carabinieri di Ivrea hanno scoperto un arsenale di armi e ingenti quantitativi di droga, per un valore di mercato di 3,5 milioni di euro, sepolti in un’area boschiva nell’area compresa fra Bosconero e Torino. È il risultato di un blitz avvenuto pochi giorni fa e che ha portato all’arresto di 2 persone. L’operazione è stata condotta il 29 maggio scorso dai carabinieri del N.O.R. di Ivrea, delle stazioni di Settimo Vittone, Ivrea e Rivarolo Canavese, con l’ausilio delle A.P.I (Aliquote di Primo Intervento) di Torino e del Nucleo Cinofili di Volpiano con cani specializzati nella ricerca di stupefacenti ed esplosivi. L’intervento, consistente in 2 distinte perquisizioni, è scattato intorno alle 7 del mattino e ha portato all’arresto di un cittadino albanese classe ’78, residente a Torino, e di un cittadino italiano classe ’92, residente a Bosconero, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Le attività hanno avuto inizio con la perquisizione dell’abitazione del 48enne a Torino, dove i militari hanno rinvenuto quasi 10.000 euro in contanti di cui l’interessato non ha saputo giustificare la provenienza. Successivamente, i controlli si sono spostati a Bosconero in un’area boschiva a suo uso esclusivo, utilizzata dall’albanese come luogo di occultamento della droga: qui, ben nascosti sotto una lamiera di ferro, i carabinieri hanno trovato oltre 1,6 kg di cocaina, 530 gr di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.xn3/trl/mca1

(Fonte video: Carabinieri Torino)

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