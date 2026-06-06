Export, Tajani “Possiamo raggiungere i 700 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo è al fianco di Unioncamere, vogliamo aiutarvi a portare sempre più nel mondo il saper fare delle nostre imprese, e i dati ci danno ragione. Nel 2025, nonostante le tensioni commerciali, il nostro export ha raggiunto il record di 643 miliardi e anche nel 2026 l’export continua a crescere con forza. La chiave è il gioco di squadra. Insieme possiamo raggiungere i 700 miliardi di export entro il 2027. Stiamo facendo bene, meglio di tanti altri europei, abbiamo l’ambizione di fare ancora di più”. Lo ha detto il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, in un videomessaggio in occasione della Conferenza nazionale delle Camere di commercio, oggi a Paestum.

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(Fonte video: ufficio stampa Conferenza nazionale delle Camere di commercio)