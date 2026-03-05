Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: Lorenzo Sammartano al via della stagione 2026

Raimondo Bovone

Lorenzo Sammartano in gara (foto Elia Carlino)

Il giovane pilota alessandrino sarà ambasciatore Aci per la sicurezza stradale

Lorenzo Sammartano è pronto ad affrontare la nuova stagione kartistica che comincerà domenica 8 marzo sul circuito di Cremona, nastro d’asfalto sul quale il giovane kartista alessandrino ha effettuato un test la scorsa settimana in vista del debutto. Una curiosità. Il circuito è intitolato al pilota di moto Angelo Bergamonti, compagno di team di Giacomo Agostini con la MV Agusta, che perse la vita nel 1971 sul circuito cittadino di Riccione: il suo casco è custodito all’interno del Santuario della Madonnina dei Centauri a Castellazzo Bormida.

Anche quest’anno “Lore” sarà impegnato nella categoria Senior del Rotax Max Challenge: non cambia il team, che resta Mkc Motorsport di Como, così come non cambiano telaio (Tony) e motorizzazione (Rotax 125 monomarcia), mentre il mezzo sarà equipaggiato con pneumatici Mojo. Il 2026 però, ancor prima di cominciare, si apre con due importanti notizie: una novità assoluta e una conferma.
LA NOVITA’ – Lorenzo porterà sulla tuta i loghi dell’Aci: è infatti a pieno titolo un ambasciatore della sicurezza stradale, visto che in diverse occasioni ha messo il suo impegno e la sua voce al servizio della prevenzione e della tutela di chi viaggia.
LA CONFERMA – Si continua con Arai: dopo la collaborazione iniziata lo scorso anno, la prestigiosa casa nipponica, produttrice di caschi, ha deciso di proseguire con Lorenzo che anche nel 2026 porterà il marchio giapponese su tutti i campi di gara.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

LE PAROLE – Così Sammartano: “E’ davvero un onore quello che mi viene riservato da Aci; portare i loghi sulla tuta ed essere coinvolto nei progetti di educazione stradale è per me motivo di immenso orgoglio. Vedere confermato l’impegno della Arai mi gratifica molto e voglio ripagare la fiducia di un marchio così importante”.

LA GARA – Il primo teatro sarà quindi il kartodromo di Cremona che presenta queste caratteristiche: il senso di percorrenza è quello orario, lungo 1.224 metri con un rettilineo di partenza di 219 con 16 curve in totale di cui 10 a destra e 6 a sinistra, 8 metri la larghezza minima e 10 quella massima.
IL CALENDARIO STAGIONALE – 8 marzo, Cremona; 12 aprile, Jesolo; 17 maggio, Franciacorta; 13 giugno, Lonato; 5 luglio, Viterbo; 30 agosto, Castelletto; 20 settembre, Ala di Trento; 11 ottobre, Franciacorta; 29 novembre, Grand Final Portimao.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

