Go-kart: Lorenzo Sammartano al via della stagione 2026

Il giovane pilota alessandrino sarà ambasciatore Aci per la sicurezza stradale

Lorenzo Sammartano è pronto ad affrontare la nuova stagione kartistica che comincerà domenica 8 marzo sul circuito di Cremona, nastro d’asfalto sul quale il giovane kartista alessandrino ha effettuato un test la scorsa settimana in vista del debutto. Una curiosità. Il circuito è intitolato al pilota di moto Angelo Bergamonti, compagno di team di Giacomo Agostini con la MV Agusta, che perse la vita nel 1971 sul circuito cittadino di Riccione: il suo casco è custodito all’interno del Santuario della Madonnina dei Centauri a Castellazzo Bormida.

Anche quest’anno “Lore” sarà impegnato nella categoria Senior del Rotax Max Challenge: non cambia il team, che resta Mkc Motorsport di Como, così come non cambiano telaio (Tony) e motorizzazione (Rotax 125 monomarcia), mentre il mezzo sarà equipaggiato con pneumatici Mojo. Il 2026 però, ancor prima di cominciare, si apre con due importanti notizie: una novità assoluta e una conferma.

LA NOVITA’ – Lorenzo porterà sulla tuta i loghi dell’Aci: è infatti a pieno titolo un ambasciatore della sicurezza stradale, visto che in diverse occasioni ha messo il suo impegno e la sua voce al servizio della prevenzione e della tutela di chi viaggia.

LA CONFERMA – Si continua con Arai: dopo la collaborazione iniziata lo scorso anno, la prestigiosa casa nipponica, produttrice di caschi, ha deciso di proseguire con Lorenzo che anche nel 2026 porterà il marchio giapponese su tutti i campi di gara.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

LE PAROLE – Così Sammartano: “E’ davvero un onore quello che mi viene riservato da Aci; portare i loghi sulla tuta ed essere coinvolto nei progetti di educazione stradale è per me motivo di immenso orgoglio. Vedere confermato l’impegno della Arai mi gratifica molto e voglio ripagare la fiducia di un marchio così importante”.

LA GARA – Il primo teatro sarà quindi il kartodromo di Cremona che presenta queste caratteristiche: il senso di percorrenza è quello orario, lungo 1.224 metri con un rettilineo di partenza di 219 con 16 curve in totale di cui 10 a destra e 6 a sinistra, 8 metri la larghezza minima e 10 quella massima.

IL CALENDARIO STAGIONALE – 8 marzo, Cremona; 12 aprile, Jesolo; 17 maggio, Franciacorta; 13 giugno, Lonato; 5 luglio, Viterbo; 30 agosto, Castelletto; 20 settembre, Ala di Trento; 11 ottobre, Franciacorta; 29 novembre, Grand Final Portimao.