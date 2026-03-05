Il ministro Crosetto: “Ad oggi nessuna richiesta per le basi americane in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Nelle basi americane in Italia si parla di attività di supporto logistico, addestramento, cooperazione tecnico-operativa e di voli non destinati al combattimento. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta relativa a scenari diversi e al di fuori di questo perimetro, non vi è stata alcuna anticipazione in tal senso, quindi non c’è un tema di basi da concedere, qualora dovessero emergere domande di questo tipo, chiaramente saremmo qua, ma oggi non è successo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni, in aula alla Camera, in merito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. xi2/tvi/azn/mca2

(Fonte video: Camera dei Deputati)

Navigazione articoli