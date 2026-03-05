IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro Crosetto: “Ad oggi nessuna richiesta per le basi americane in Italia”

Di

Mar 5, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Nelle basi americane in Italia si parla di attività di supporto logistico, addestramento, cooperazione tecnico-operativa e di voli non destinati al combattimento. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta relativa a scenari diversi e al di fuori di questo perimetro, non vi è stata alcuna anticipazione in tal senso, quindi non c’è un tema di basi da concedere, qualora dovessero emergere domande di questo tipo, chiaramente saremmo qua, ma oggi non è successo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni, in aula alla Camera, in merito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo.xi2/tvi/azn/mca2
(Fonte video: Camera dei Deputati)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Iran, Crosetto “Ho chiesto di alzare al massimo livello protezione difesa aerea”

Mar 5, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Guerra in Iran, Tajani: “Governo pronto ad intervenire sul fronte economico”

Mar 5, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Iran, Tajani: “Oltre 100.000 italiani coinvolti”

Mar 5, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Iran, Crosetto “Ho chiesto di alzare al massimo livello protezione difesa aerea”

Mar 5, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro Crosetto: “Ad oggi nessuna richiesta per le basi americane in Italia”

Mar 5, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Guerra in Iran, Tajani: “Governo pronto ad intervenire sul fronte economico”

Mar 5, 2026
Attualità Motori Viaggiando

Cambio manuale in auto: da standard di serie a nuovo lusso per puristi

Mar 5, 2026 Raimondo Bovone