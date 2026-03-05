Comune di Alessandria e CIRFOOD: a scuola il progetto alimentare ‘Mangiar bene e crescere sani’

Ha preso il via martedì 3 marzo, l’altro ieri, il progetto alimentare “Mangiar bene e crescere sani” promosso dal Comune di Alessandria in collaborazione con ‘CIRFOOD’, che durerà sino al prossimo 26 maggio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’educazione alimentare e il benessere psicofisico degli alunni delle scuole elementari, attraverso un percorso educativo strutturato e partecipato che riguarderà 20 classi terze della scuola primaria, appartenenti ai 6 Istituti Comprensivi del territorio, grazie alla collaborazione dei Dirigenti scolastici e delle insegnanti referenti.

Il progetto integra attività didattiche e laboratoriali e coinvolge tutti: scolari, insegnanti, personale scolastico, operatori dei refettori e famiglie, con l’obiettivo di insegnare corretti stili alimentari. Tra le novità, l’introduzione in via sperimentale, nella tarda primavera, del servizio di self-service in 2 refettori, individuati presso la Scuola Primaria “Morando” e la Scuola Primaria “Caduti per la Libertà”, che parteciperanno, oltre alle attività comuni previste per tutte le scuole aderenti, anche a specifici incontri e laboratori dedicati, finalizzati a valorizzare l’esperienza del self-service per accrescere l’autonomia dei bambini nella gestione del proprio pasto.