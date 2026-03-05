IN EVIDENZA Politica Video

Guerra in Iran, Tajani: "Governo pronto ad intervenire sul fronte economico"

Mar 5, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il governo è pronto ad intervenire anche sul fronte economico per mitigare l’impatto di questa crisi che purtroppo è già visibile, preoccupa il blocco dello stretto di Ormuz”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle comunicazioni, in aula alla Camera, in merito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. “I prezzi di gas e petrolio hanno già fatto registrate rialzi significativi, se aumentano i prezzi del grano possono acuirsi nuove crisi e fronti di instabilità, in paesi che hanno già problemi economici”.xi2/tvi/azn/mca2
