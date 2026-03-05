Guerra in Iran, Crosetto: “Ho chiesto di alzare al massimo il livello di protezione di difesa aerea”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, visto quello che e è successo in Turchia e a Cipro, ho chiesto e dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare al livello massimo la protezione aerea e anti-balistica nazionale, in coordinamento con gli alleati e con la NATO, perché quando dico che di fronte ad una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tutto, tutto può arrivare”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni, in aula alla Camera, in merito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. xi2/tvi/azn/mca2

(Fonte video: Camera dei Deputati)

Navigazione articoli