Alessandria attende la marcia: domenica 8 marzo la 2^ prova del Campionato Società

Domenica 8 marzo 2026 Alessandria ospiterà la 2ª prova del Campionato di Società di marcia, uno dei più rilevanti appuntamenti nazionali dedicati all’atletica leggera che includerà diverse competizioni di rilievo internazionale, confermando il territorio alessandrino come punto di riferimento per questa disciplina.

L’evento, promosso dalla Città di Alessandria e organizzato dall’A.S.D. Atletica Alessandria, in partnership con “Alegas – Gruppo Iren”, assegnato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) alla società alessandrina, vedrà le gare svolgersi su un circuito stradale di m. 1.000 che si snoderà nelle vie adiacenti al Campo di Atletica (vie Moccagatta e Galimberti). Molto probabile la partecipazione di Alex Schwazer (41), già oro olimpico di marcia.

LE GARE – Mezza maratona di marcia (21,0975 km) riservata alle categorie ‘Senior’ e ‘Promesse’ maschili e femminili, che conferirà il titolo di Campione Italiano Individuale e rappresenterà uno dei momenti centrali dell’intera manifestazione. La competizione femminile assegnerà il prestigioso “Trofeo Annarita Sidoti”, dedicato ad una delle figure più rappresentative della marcia italiana e internazionale, per la 1^ volta assegnato su questa distanza.

Ampio spazio pure ai settori giovanili: nel corso della giornata si disputerà il Campionato Individuale dei 10 km Juniores, maschile e femminile, con la partecipazione delle categorie ‘Allievi’ e la 1ª prova del Trofeo Nazionale Cadetti di marcia su strada, con distanze di 6 km per i maschi e 4 km per le femmine.

GLI EVENTI – Saranno 2 a fare da corollario alla manifestazione sportiva: venerdì 6 marzo alle ore 10, nell’ambito di “Marzo Donna 2026”, l’Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale ospiterà l’incontro dal titolo “Donna è sport”. Sabato 7 marzo, dalle ore 17, presso il Campo di Atletica Leggera (viale Massobrio, 28), convegno tecnico sulla marcia dal titolo “Il passo giusto: marciare verso il futuro”.