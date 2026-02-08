IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Zoppas “Giochi occasione per aiutare piccole e medie imprese”

Feb 8, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “L’export dello sport system del made in Italy conta 5 miliardi di euro, che non sono pochi. Dobbiamo riuscire ad aiutare le piccole e medie imprese, oltre alle grandi che fanno da traino, che vogliono crescere all’estero. Le Olimpiadi a Cortina sono un momento che attrae molti imprenditori e alcuni operatori. Ci sono 40 operatori portati dall’Ice che stanno dialogando e facendo business matching con altre 50 imprese italiane che possono dimostrare la bontà dei loro prodotti e accrescere questa economia”. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente di Italian Trade Agency, a margine dell’evento “Italian Sport Industry & Business Connections” a Cortina.

