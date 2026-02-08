IN EVIDENZA

Longo “Grazie allo sport Cortina non ha più basse stagioni”

Di

Feb 8, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “Siamo il più grande comitato organizzatore interdisciplinare di sport invernali al mondo. E questo è un punto molto importante, significa attirare attraverso l’alto livello sportivo, di cui siamo un attore organizzatore totale, un mondo turistico che ha consentito a Cortina d’Ampezzo di non essere più una località dalle corte stagioni ma di avere un’unica stagione da 9-10 mesi”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Cortina Stefano Longo, a margine dell’evento “Italian Sport Industry & Business Connections” a Cortina.

glb/mca2

Di

Milano-Cortina, Dominik Fischnaller “Bronzo in Italia ancora più bello”

Feb 8, 2026
Lunedì 9 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 8, 2026 Raimondo Bovone
Milano-Cortina, Buonfiglio “Stiamo dando esempio di gioco di squadra”

Feb 8, 2026

Italia di bronzo nel team event di Pattinaggio figura

Feb 9, 2026
Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2

Feb 9, 2026
