Sport

Olimpiadi: Italia argento nella staffetta di biathlon con Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi

Di

Feb 8, 2026

ANTERSELVA (ITALPRESS) – Italia d’argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04’15″5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25″. Completa al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1’05″3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss.
“Sono veramente contenta. Ero più agitata del solito ma sono riuscita a fare una gran bella staffetta”, ha detto Lisa Vitozzi. A farle eco Dorothea Wierer: “Sapevamo di avere buone possibilità. Oggi molto nervosa. Ora godiamoci al massimo questo momento”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: Next Gen corsara in Sardegna, battuta 3-0 una Torres in 10 uomini

Feb 8, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Olimpiadi: Dalmasso bronzo nello slalom parallelo donne di Snowboard

Feb 8, 2026
Calcio Sport

Serie A: scatto salvezza del Parma, Ordonez piega il Bologna all’ultimo respiro

Feb 8, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Italia di bronzo nel team event di Pattinaggio figura

Feb 9, 2026
TOP NEWS

Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Dominik Fischnaller “Bronzo in Italia ancora più bello”

Feb 8, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 9 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 8, 2026 Raimondo Bovone