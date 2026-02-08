IN EVIDENZA

Urso “Milano-Cortina grande vetrina per il Made in Italy”

Di

Feb 8, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi sono una grande vetrina per il made in Italy, certamente per le imprese dello sport che sono una voce importante della nostra esportazione”. Lo ha detto, a margine dell’evento “Italian Sport Industry & Business Connections” a Cortina, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Nel 2025 il nostro è diventato il quarto Paese esportatore al mondo, superando Giappone e Corea del Sud, e ha aumentato la sua attrattività: l’Italia è sempre più amata, ammirata, lo scorso anno abbiamo avuto anche il record di investimenti nel nostro Paese di turisti stranieri e per questo le Olimpiadi sono una vetrina su un’Italia di successo”, ha aggiunto il ministro, che poi ha fatto un auspicio: “Credo che queste Olimpiadi debbano lanciare un messaggio a chi ancora perdura con una guerra devastante, qui nel cuore d’Europa. Ci auguriamo che questo segnale sia colto appieno”.

glb/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Dominik Fischnaller “Bronzo in Italia ancora più bello”

Feb 8, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 9 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 8, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Buonfiglio “Stiamo dando esempio di gioco di squadra”

Feb 8, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Italia di bronzo nel team event di Pattinaggio figura

Feb 9, 2026
TOP NEWS

Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Dominik Fischnaller “Bronzo in Italia ancora più bello”

Feb 8, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 9 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 8, 2026 Raimondo Bovone