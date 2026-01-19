Volley femminile B1: facile vittoria per Acrobatica Alessandria, 3-0 a Parella e 4° posto

Continua la marcia di Acrobatica Alessandria che vince e sale al 4° posto in classifica (alla pari con la 3^). Un altro facile 3-0 contro la penultima della classe, squadra nettamente inferiore ma contro cui si può smarrire la concentrazione. Senza appello i parziali del successo alessandrino: 25-14, 25-15, 25-18.

Ora la classifica*, alla fine del girone di andata, dice così: Garlasco e Florens Vigevano 34; Mondovì e Alessandria 29; Villa Cortese 28; Palau 25, Bellusco 20; Cus Torino 18; Cogne 17; Cagliari 12; Novara 10; Chieri 7; Parella 6; Volpiano 4. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA GARA – Nel 1° set dominio assoluto delle ragazze di Napolitano che, con determinazione e bel gioco, hanno condotto agevolmente in porto la frazione vincendo 25-14.

Nel 2° set avvio favorevole per Acrobatica e successivo recupero delle torinesi, poi un filotto di 7 punti fa prendere il largo a Balboni e compagne, mettendo a referto un 17-8 chiudendo 25-15.

Nel 3° set un leggero calo ha fatto partire in sordina le alessandrine che, pur mantenendo sempre il comando nel punteggio, hanno concesso qualcosa in più alle avversarie: 25-18.

MVP della gara Giorgia Coveccia con 18 punti.

LE PAROLE – Così coach Bruno Napolitano a fine gara: “Abbiamo giocato molto bene. Sono veramente contento perchè, nonostante l’assenza di Bovolo per problemi famigliari, la squadra ha giocato a memoria. Abbiamo sempre condotto, le cose hanno funzionato bene. Adesso abbiamo quasi 3 settimane prima del girone di ritorno, dobbiamo completare al meglio questo percorso”.