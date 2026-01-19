Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: facile vittoria per Acrobatica Alessandria, 3-0 a Parella e 4° posto

DiRaimondo Bovone

Gen 19, 2026 , , , , ,

Continua la marcia di Acrobatica Alessandria che vince e sale al 4° posto in classifica (alla pari con la 3^). Un altro facile 3-0 contro la penultima della classe, squadra nettamente inferiore ma contro cui si può smarrire la concentrazione. Senza appello i parziali del successo alessandrino: 25-14, 25-15, 25-18.
Ora la classifica*, alla fine del girone di andata, dice così: Garlasco e Florens Vigevano 34; Mondovì e Alessandria 29; Villa Cortese 28; Palau 25, Bellusco 20; Cus Torino 18; Cogne 17; Cagliari 12; Novara 10; Chieri 7; Parella 6; Volpiano 4. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA GARA – Nel 1° set dominio assoluto delle ragazze di Napolitano che, con determinazione e bel gioco, hanno condotto agevolmente in porto la frazione vincendo 25-14.
Nel 2° set avvio favorevole per Acrobatica e successivo recupero delle torinesi, poi un filotto di 7 punti fa prendere il largo a Balboni e compagne, mettendo a referto un 17-8 chiudendo 25-15.
Nel 3° set un leggero calo ha fatto partire in sordina le alessandrine che, pur mantenendo sempre il comando nel punteggio, hanno concesso qualcosa in più alle avversarie: 25-18.
MVP della gara Giorgia Coveccia con 18 punti.

LE PAROLE – Così coach Bruno Napolitano a fine gara: “Abbiamo giocato molto bene. Sono veramente contento perchè, nonostante l’assenza di Bovolo per problemi famigliari, la squadra ha giocato a memoria. Abbiamo sempre condotto, le cose hanno funzionato bene. Adesso abbiamo quasi 3 settimane prima del girone di ritorno, dobbiamo completare al meglio questo percorso”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Concorso di chitarra classica di Alessandria: creata la Fondazione ‘Michele Pittaluga’

Gen 19, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Strade ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Gen 19, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: ci pensa Fullkrug, il Milan batte il Lecce e resta a -3 dall’Inter

Gen 19, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: facile vittoria per Acrobatica Alessandria, 3-0 a Parella e 4° posto

Gen 19, 2026 Raimondo Bovone
Economia Video

Tasse in busta paga, cosa cambia nel 2026

Gen 19, 2026
Attualità Costume & Società Cultura & Eventi

Regione: stanziati 300.000 euro per rafforzare i legami con i piemontesi nel mondo

Gen 19, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Cosenza: sequestrata cocaina per 1 milione di euro, 5 arresti

Gen 19, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x