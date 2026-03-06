Attualità Alessandrina Eventi Libri

Marzo Donna 2026: domenica 8 alla Ristorazione Sociale il nuovo libro di Roberta Soverino

DiRaimondo Bovone

Mar 6, 2026 , , , , , ,

Nell’ambito del “Marzo Donna” 2026, in rete con l’Associazione Orti in Città, Amnesty International, la Cooperativa Sociale Coompany&, La Voce della luna – Associazione di cultura cinematografica e umanistica, il suo Circolo di lettura e la FICC (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema), propongono la presentazione del romanzo di Roberta Soverino “Una coppia per caso” (Land Editore) con il patrocinio della Città di Alessandria e della Consulta Comunale Pari Opportunità.

Domenica 8 Marzo , a partire dalle ore 15.30, nella Serra della Ristorazione Sociale (viale Milite Ignoto 1), l’autrice Roberta Soverino dialogherà con Barbara Rossi, giornalista pubblicista, media educator e saggista di cinema. Interverranno l’assessora alle Pari Opportunità e la presidente della Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria. Si ringrazia la Libreria Feltrinelli di Alessandria.

Barbara Rossi, presidente di ‘La voce della luna’

IL LIBRO – “Una coppia per caso” è una testimonianza lieve, ironica e spregiudicata di quanto l’amicizia al femminile possa diventare collante per una nuova consapevolezza di sé. Anna e Samantha vivono due esistenze agli antipodi…tanto che, a volte, è come se provenissero da due pianeti distanti. Quando si incontrano, però, la diffidenza iniziale si trasforma subito in un’amicizia sincera, anche se un po’ tempestosa. Se Anna è prudente e abitudinaria, Samantha è il suo esatto opposto, e con i suoi coup de tête porterà nella vita dell’amica una ventata di allegria mai sperimentata prima. Tra vecchi amori, storie lontane che si incrociano e viaggi rocamboleschi, due esistenze diverse ma complementari si alleeranno in nome della solidarietà femminile, in un mondo che troppo spesso sembra essere tarato sulle scelte degli uomini.
L’AUTRICE – Roberta Soverino vive nel Monferrato, in provincia di Alessandria. Insegnante e psicologa, oltre ai romanzi scrive articoli di psico-pedagogia nelle riviste di settore e saggi di diverso argomento, in particolare sul mondo della scuola.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Diritti, non mimose: l’8 marzo del centro anti-violenza me.dea contro ogni arretramento

Mar 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: orti sociali, bando aperto per 11 lotti. Domande entro il 23 marzo

Mar 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale Infantile: dal Libano ad Alessandria una bimba di 15 mesi con una rara patologia

Mar 6, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

La leader CISL, Fumarola: “Chiesto un incontro al governo per trovare soluzioni sul tema energia”

Mar 6, 2026
Attualità Economia Video

Ex-Ilva, Fumarola: “Auspichiamo che la trattativa arrivi a buon fine”

Mar 6, 2026
Attualità Alessandrina Eventi Libri

Marzo Donna 2026: domenica 8 alla Ristorazione Sociale il nuovo libro di Roberta Soverino

Mar 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Iran, Trump “Invasione di terra sarebbe una perdita di tempo”

Mar 6, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x