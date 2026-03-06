Marzo Donna 2026: domenica 8 alla Ristorazione Sociale il nuovo libro di Roberta Soverino

Nell’ambito del “Marzo Donna” 2026, in rete con l’Associazione Orti in Città, Amnesty International, la Cooperativa Sociale Coompany&, La Voce della luna – Associazione di cultura cinematografica e umanistica, il suo Circolo di lettura e la FICC (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema), propongono la presentazione del romanzo di Roberta Soverino “Una coppia per caso” (Land Editore) con il patrocinio della Città di Alessandria e della Consulta Comunale Pari Opportunità.

Domenica 8 Marzo , a partire dalle ore 15.30, nella Serra della Ristorazione Sociale (viale Milite Ignoto 1), l’autrice Roberta Soverino dialogherà con Barbara Rossi, giornalista pubblicista, media educator e saggista di cinema. Interverranno l’assessora alle Pari Opportunità e la presidente della Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria. Si ringrazia la Libreria Feltrinelli di Alessandria.

Barbara Rossi, presidente di ‘La voce della luna’

IL LIBRO – “Una coppia per caso” è una testimonianza lieve, ironica e spregiudicata di quanto l’amicizia al femminile possa diventare collante per una nuova consapevolezza di sé. Anna e Samantha vivono due esistenze agli antipodi…tanto che, a volte, è come se provenissero da due pianeti distanti. Quando si incontrano, però, la diffidenza iniziale si trasforma subito in un’amicizia sincera, anche se un po’ tempestosa. Se Anna è prudente e abitudinaria, Samantha è il suo esatto opposto, e con i suoi coup de tête porterà nella vita dell’amica una ventata di allegria mai sperimentata prima. Tra vecchi amori, storie lontane che si incrociano e viaggi rocamboleschi, due esistenze diverse ma complementari si alleeranno in nome della solidarietà femminile, in un mondo che troppo spesso sembra essere tarato sulle scelte degli uomini.

L’AUTRICE – Roberta Soverino vive nel Monferrato, in provincia di Alessandria. Insegnante e psicologa, oltre ai romanzi scrive articoli di psico-pedagogia nelle riviste di settore e saggi di diverso argomento, in particolare sul mondo della scuola.