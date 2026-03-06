Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Poste Italiane: ad Arquata Scrivia ufficio postale in rosa con 6 donne

Mar 6, 2026 , , , , ,

La realtà della provincia di Alessandria vede il 70% di donne impiegate negli uffici postali. Ben 29 sedi, inoltre, sono ad esclusiva presenza femminile proprio come quello di Arquata Scrivia, che conta 6 donne al servizio dei cittadini. Simona Natrella, direttrice dell’ufficio postale, incarna perfettamente la volontà di Poste Italiane di valorizzare i talenti e la leadership femminile: “Il nostro motto si traduce in un gioco di squadra continuo, con grandissima collaborazione da parte di tutteIo sono direttrice ad Arquata dal 2021, quindi penso di essere ormai un punto di riferimento per la cittadinanza”.
Il popoloso comune alessandrino ha una clientela variegata, gestita al meglio dalla direttrice e dal suo team al femminile: ”Spesso ci capita di aiutare clienti in difficoltà, riuscendo ad arrivare ad una soluzione grazie all’aiuto reciproco. Con le mie colleghe siamo anche amiche, ci vediamo pure fuori dal lavoro”.

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario. Il prodotto filatelico è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Alessandria oltre che negli Spazio Filatelia del territorio.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

