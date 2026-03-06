Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Lotto: vinti a Gavi 11.000 euro

DiRaimondo Bovone

Mar 6, 2026

A segno il Piemonte con il Lotto. Come riporta Agipronews, doppietta da oltre 24.000 euro nelle estrazioni di giovedì 5 marzo: un terno sulla ruota di Cagliari, con una giocata da 3 euro, regala 13.500 euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Via Umberto I a Vigone, provincia di Torino. A questi si aggiungono oltre 11.000 euro centrati a Gavi, in provincia di Alessandria, in via Serravalle, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Bari.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, in tutta Italia per un totale di 263,2 milioni di euro da inizio 2026.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

