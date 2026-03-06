Lotto: vinti a Gavi 11.000 euro

A segno il Piemonte con il Lotto. Come riporta Agipronews, doppietta da oltre 24.000 euro nelle estrazioni di giovedì 5 marzo: un terno sulla ruota di Cagliari, con una giocata da 3 euro, regala 13.500 euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Via Umberto I a Vigone, provincia di Torino. A questi si aggiungono oltre 11.000 euro centrati a Gavi, in provincia di Alessandria, in via Serravalle, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Bari.
