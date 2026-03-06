TOP NEWS

A parità di potere d’acquisto mercato cinese dei consumi primo al mondo

Di

Mar 6, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A parità di potere d’acquisto, le dimensioni del mercato cinese dei consumatori si sono classificate al primo posto nel mondo nel periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), ha dichiarato oggi il ministro del Commercio Wang Wentao in una conferenza stampa.

Il PIL pro capite della Cina è aumentato da 10.000 a oltre 13.000 dollari USA tra il 2021 e il 2025, mentre i consumi delle famiglie hanno mostrato alcuni cambiamenti di tendenza, ha affermato Wang in una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.

Nella vita delle persone sono entrati prodotti più ecologici e intelligenti, e il consumo di servizi ha registrato una solida crescita, ha aggiunto il funzionario.

Durante i nove giorni di vacanze per la Festa di primavera di quest’anno, il tasso di crescita dei consumi offline ha superato quello dei consumi online per la prima volta negli ultimi anni, ha affermato Wang, aggiungendo che il numero di viaggi e la spesa per il turismo hanno entrambi raggiunto livelli record e che l’intelligenza artificiale si sta diffondendo negli scenari di consumo quotidiano.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Alisson ed Elmas in gol, Napoli vince 2-1 l’anticipo con il Torino

Mar 6, 2026
TOP NEWS

Milano-Cortina, Verona apre ufficialmente le Paralimpiadi Invernali 2026

Mar 6, 2026
TOP NEWS

Cina, industrie emergenti supereranno 10.000 mld yuan nel 2030

Mar 6, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Alisson ed Elmas in gol, Napoli vince 2-1 l’anticipo con il Torino

Mar 6, 2026
TOP NEWS

Milano-Cortina, Verona apre ufficialmente le Paralimpiadi Invernali 2026

Mar 6, 2026
TOP NEWS

A parità di potere d’acquisto mercato cinese dei consumi primo al mondo

Mar 6, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 7 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 6, 2026 Raimondo Bovone