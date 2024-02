Volley femminile B2: buona la prima anche in Coppa per Acrobatica, 3-0 al Padova Volley

Un buon test casalingo, dopo 10 giorni dall’ultima di campionato, per ritrovare il clima gara per le ragazze alessandrine contro Volley Padova, capolista del girone C.

Un test vinto, manco a dirlo, 3-0 (25-21, 25-16, 25-16).

Primo set – equilibrio fino al 12-12, poi Alessandria fa il primo break e si porta a +5 (19-14). Vantaggio che resta fino alla chiusura della frazione: 25-21, 1-0.

Secondo set – Acrobatica inizia forte e si porta avanti di 5 lunghezze (8-3). Le alessandrine accelerano ancora e arrivano al +13 (23-10). Padova recuperare qualche punto nel finale, ma il set si chiude 25-16, 2-0.

Terzo set – Soriani e compagne cercano di mettere subito punti tra loro e le avversarie e il vantaggio arriva a +7 (15-8). Padova non reagisce e la gara scivola via senza problemi fino alla chiusura: 25-16 e 3-0.

Domani, sabato, seconda sfida con Coopnovate Diavoli Rosa per la definizione della classifica del girone di Coppa Italia.

Le parole

Così coach Ruscigni al termine della gara: “E’ stata una partita difficile perché venivamo da 10 giorni di stop e riprendere il ritmo non è sempre facile. In settimana abbiamo preparato la partita e abbiamo visto che la squadra era forte, soprattutto fisicamente. Penso che le avversarie abbiano patito un po’ il viaggio, ma erano venute qui per fare bene. Sabato affronteremo una squadra molto forte, che ha 3 giocatrici di categoria: la banda Migliorin che giocava con Soriani e insieme hanno fatto la storia di Chieri, il palleggio che ha fatto la A2 per molti anni e il libero che è sceso dalla A2. E’ una squadra costruita per vincere il proprio girone. Sarà probabilmente una partita con più ritmo di stasera. Novate ha concesso un set a Padova e gli ultimi due set sono finiti 25-23, perché quella che abbiamo affrontato è una formazione che se va in fiducia è di buon livello. Noi non abbiamo disputato una partita brillantissima, ma siamo stati bravi a controllare le situazioni. Ho visto buone risposte da parte delle ragazze più giovani che sono entrate a gara in corso. Ora ci manca una partita per accedere alla ‘final four’ e ci proveremo. E’ un’esperienza molto stimolante che ci può preparare per il girone di ritorno e, se saremo bravi, per i playoff, dove l’adrenalina la fa da padrone. E’ una tappa fondamentale e mi aspetto una grande partita e so che le ragazze daranno tutto”.