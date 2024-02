Lega Pro ieri in visita alla Juventus Next Gen

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani, accompagnato dal segretario generale Paolucci, ieri mattina ha fatto visita alla Juventus Next Gen. Il presidente ha accolto l’invito del presidente della Juventus FC Gianluca Ferrero a visitare il centro sportivo di Vinovo e l’headquarters Continassa, incontrando l’amministratore delegato Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli football director, Francesco Calvo managing director revenue & football development, Paolo Morganti football department organization manager e il tecnico Massimiliano Allegri. E’ stata un’occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto dalla prima seconda squadra a essere entrata nel nostro campionato.

Così Matteo Marani: “La Juventus Next Gen ha portato circa 30 calciatori a debuttare nella prima squadra. Questo risultato deve far capire la validità del progetto delle seconde squadre, modello utile alla crescita di tutto il movimento. Ringrazio per questo la disponibilità generosa dei nostri club a favore dell’intero sistema. La Serie C NOW è un campionato di formazione che prepara al calcio. Da noi si possono lanciare i giovani aiutandone la crescita”.

Il presidente della Lega Pro ha fatto anche alcuni nomi: “Miretti, Barrenechea, Soulé, Barbieri, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, sono solo alcune dimostrazioni evidenti di come la Serie C NOW sia un campionato formativo per i giovani cresciuti in casa, valorizzi l’organico, aiuti la società riducendo il monte ingaggi, aiuti le Nazionali e migliori la qualità del gioco”.