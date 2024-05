In occasione dell’ 856° compleanno di Alessandria , questa mattina, a margine del consiglio comunale aperto , fra le 10.30 e le 12.30 verranno premiati alcuni cittadini meritevoli .

Ecco l’elenco:

Gran Gagliaudo d’Oro – Antonio Giovanni Maconi per l’impegno profuso nell’ambito della Ricerca e innovazione medico-scientifica, della Solidarietà sociale e delle Istituzioni;

Gagliaudo d’Oro – Maurilio Guasco per l’impegno profuso nel campo nell’ambito della Cultura; Roberto Mutti per l’impegno profuso nell’ambito del Commercio; Gilberto Preda per l’impegno profuso nel campo nell’ambito dell’Impresa; Carla Maria Saio in Rolandi per l’impegno profuso nell’ambito dell’Impresa.

Attestati di Benemerenza – Alfredo Canobbio per l’impegno profuso nell’ambito Civico; Tiziana Ferro per l’impegno profuso nell’ambito del Commercio; Giovanni Lucchini per l’impegno profuso nell’ambito Civico; Giorgio Melchioni per l’impegno profuso nell’ambito Civico; Luciano Orsini per l’impegno profuso nell’ambito della Cultura; Angelo Paladino per l’impegno profuso nell’ambito dell’Impresa; Alessandra Vinciguerra per l’apporto e la dedizione istituzionale, per la sensibilità nel valorizzare massimamente la Comunità alessandrina.