Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 3 maggio – cielo poco nuvoloso, con velature più compatte sui monti e parte delle pianure nel pomeriggio. Residue piogge di debole intensità sui settori settentrionali in lenta cessazione, nel pomeriggio possibili locali rovesci o temporali sui monti. Quota neve sui 1.800/2.000m. Zero termico in aumento sino a 2.500/2.800m, venti moderati settentrionali in montagna, rinforzi da sud sulle pianure orientali nel pomeriggio. Temperature: calano le minime, comprese tra 8°/10°, salgono le massime, tra 19°/21º.

Sabato 4 maggio – cielo irregolarmente nuvoloso, deboli rovesci sparsi saranno possibili nel corso della giornata. Zero termico in aumento sino a 2.500/2.600m a nord e sui 2.900m a sud. Venti moderati o localmente forti da ovest sulle Alpi, moderati da sud su Appennino, Astigiano e Alessandrino. Temperature stazionarie: minime comprese tra 7°/10º, massime tra 18°/20º.

Domenica 5 maggio – cielo irregolarmente nuvoloso, deboli rovesci nel pomeriggio a partire dai settori alpini, localmente anche sulle pianure. Zero termico in aumento sin verso i 3.100m. Venti moderati o localmente forti dai quadranti occidentali sulle Alpi, di intensità e direzione variabile altrove. Temperature: in aumento le minime, tra 11°/14º, in calo le massime, comprese tra 16°/18º.

Prossima settimana – inizio instabile con frequenti piogge e qualche spazio soleggiato. Temperature che si manterranno vicine alle medie stagionali o leggermente sotto, nessuna fase stabile duratura né ondate di caldo previste al momento.

Manuel Atzori