Viabilità cittadina: via Ghilini chiusa da domani, sabato 3 febbraio, fino a martedì 5 marzo

Dalle ore 00 del 3 febbraio alle ore 24 del 5 marzo 2024 sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Ghilini, nel tratto compreso tra il civico fr.20 e via Mazzini, per posizionamento di mezzi operativi.

Dalle ore 00.00 del giorno 3 febbraio alle ore 24.00 del 5 marzo 2024 sarà istituito il divieto di transito in via Ghilini, tratto compreso tra via San Dalmazzo e via Mazzini, per il posizionamento di una gru.

Sarà consentito il transito a senso unico alternato in via Ghilini nel tratto compreso tra via Mazzini e via San Dalmazzo, esclusivamente per accedere ai passi carrai ivi presenti.