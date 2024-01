Fra Juve Next Gen e Rimini la seconda sfida della loro storia: i romagnoli senza il bomber Morra

In campo domani alle 16.15 allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria.

Con le due società impegnate sul mercato, tra acquisti, cessioni, prestiti in entrata e uscita, ecco una bella partita. Fra Juventus Next Gen e Rimini l’andata fu pirotecnica, un 4-3 per i padroni di casa con i bianconeri 3 volte avanti, 3 volte rimontati e scavalcati nel finale.

Rispetto ad allora, i romagnoli hanno cambiato allenatore ed è cambiato il loro modo di giocare. Entrambe le squadre sono in fiducia e lo spettacolo non dovrebbe mancare.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 14^ con 23 punti (6 vinte, 5 pari, 10 perse, gol 23-27). Arriva dall’1-1 di Recanati, 4° risultato utile di fila. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza sempre il 3-5-2 . Miglior marcatore Guerra (7).

RIMINI – È 11°^ con 26 punti (7 vinte, 5 pari, 9 perse, gol 25-31), appena fuori dai playoff. Arriva dal 3-1 rifilato alla Torres dopo 3 sconfitte di fila. Il tecnico Emanuele Troise (44), in panchina dall'8^ giornata dopo Raimondi, utilizza il 4-3-3. Squalificato Morra . Miglior marcatore Morra (10).

Precedenti

Solo la partita di andata: vinse il Rimini 4-3 (1′ Comenencia, 3′ Capanni, 29′ Cerri, 54′ Lamesta, 68′ Turicchia, 70′ Morra, 86′ Gigli).

Giudici di gara

Arbitro: Andrea Zoppi (FI)

Assistenti: Marco Sicurello (Seregno) – Francesco Macchi (Gallarate)

4° ufficiale: Alessandro Niccolai (PT)

Precedenti dell’arbitro

Solo 1 con i bianconeri, in questa stagione: JU NG-Recanatese 2-0. Il sig. Zoppi, al 1° anno in serie C, non ha mai arbitrato il Rimini.