In campo domani alle 18.30 allo stadio ‘Euganeo’ di Padova.

Desideri comuni per obiettivi opposti: fare gol e fare punti. È il paradosso di questa gara, con i veneti che, con la B nel mirino, non segnano da 2 gare, brutalizzati dallo 0-5 col Mantova che ha interrotto l’imbattibilità stagionale; e con i piemontesi, in cerca di salvezza, che non segnano da più di 4 partite e non vincono da 8. Entrambe giocheranno per segnare e per vincere e il Padova lo farà dall’alto della sua qualità superiore. Però l’Alessandria ha la tranquillità del ‘niente da perdere’.

Squadre

PADOVA – È 2° con 44 punti (12 vinte, 8 pari, 1 perse, reti 31-16), a -7 dalla vetta. Arriva dallo 0-0 di Legnago, non vince e non segna da 2 gare. L’allenatore Vincenzo Torrente (57) gioca stabilmente con il 3-5-2 . Squalificato Perrotta . Miglior marcatore Bortolussi (6).

ALESSANDRIA – Ultima con 13 punti (-1) dopo 3 vinte, 5 pari, 13 perse, gol 12-25. Viene dallo 0-1 con la Virtus Verona, vince da 8 turni e non segna da 400′. Il tecnico Marco Banchini (43), già in panca dalla 7^ alla 14^ (11 punti), si affida al 3-5-2. Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (3).

Precedenti

Storia antica, iniziata 102 anni fa e vissuta fra serie A, B e C. Il Padova è una delle squadre più incontrate dall’Alessandria: 83 volte. Lo ‘score’ dice 30 vittorie a testa e 23 pareggi, reti 112-106 per i veneti. Nell’ultima sfida giocata, la gara di andata, i patavini vendicarono la B persa ai rigori vincendo 2-1 (11′ Liguori, 26′ Anatriello, 92′ Favale; espulso Rota al 71′). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Simone Galipo’ (FI)

Assistenti: Giorgio Ravera (LO) – Michele Decorato (CS)

4° ufficiale: Simone Di Renzo (BZ)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3: Pro Patria-AL 0-0, PD-Ravenna 3-0, Pro Sesto-PD 1-1. L’arbitro Galipò, al 5° anno in serie C, ha diretto 63 gare in categoria.