Quasi 3 alessandrini su 4 (73%) ritengono che acquistare direttamente dall’agricoltore sia il modo migliore per avere la garanzia della sicurezza del cibo, tra tutte le forme di distribuzione, dal supermercato al web. Lo afferma è indagine Coldiretti-Noto Sondaggi 2024 sulle nuove tendenze di consumo sul territorio.

Al 2° posto si piazzano i mercati contadini rionali, che garantiscono la sicurezza del cibo per il 69% degli intervistati e precedono i negozi di vicinato (56%) e i supermercati e ipermercati (48%). Fanalino di coda, il web, con appena il 19% degli italiani che si fida del cibo acquistato su internet.

Il risultato è che il 46% dei cittadini acquista prodotto alimentari direttamente nelle aziende agricole o negli agriturismi, mentre se si considerano gli acquisti nei farmers market la percentuale sale al 64%, secondo l’indagine di Coldiretti/Noto Sondaggi.

La caratteristiche

Proprio la disponibilità di un mercato contadino di prossimità è desiderata dall’86% degli italiani con l’Italia che vanta la più estesa rete organizzata di mercati contadini con 15.000 agricoltori coinvolti in circa 1.200 farmers market di Campagna Amica. Ma cosa cercano i consumatori?

Rintracciabilità delle produzioni e rapporto diretto produttore-consumatore con una sempre maggiore richiesta di prodotti biologici.

In Piemonte sono oltre 50.000 gli ettari coltivati con metodo biologico, per 3.000 operatori certificati tra produttori, trasformatori, preparatori ed importatori.

In provincia di Alessandria sono più di 300 i produttori bio, per consumi cresciuti nelle vendite al dettaglio (+12%) grazie ad un’impennata della domanda, ininterrotta da oltre un decennio.