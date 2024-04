Sabato 11 maggio, alle ore 15.30 , verrà inaugurata la seconda edizione della mostra “Mi fido. Esposizione di ritratti fatti da cani” , nata da un’idea dell’artista alessandrino Riccardo Guasco e dai volontari dell’ATA – Associazione Tutela Animali .

La mostra

Allestita presso il Canile Sanitario Comunale in viale Teresa Michel n.46, verrà inaugurata sabato 11 maggio alle ore 15.30 e sarà visitabile per due fine settimana consecutivi: domenica 12 e poi 18 e 19 maggio, sempre dalle 11 alle 17.

Prosegue dunque il percorso “L’arte bussa al cancello”. Gli ospiti del canile e del gattile sono diventati modelli per un giorno posando per 18 grandi illustratori che si sono prestati gratuitamente a ritrarli.

Tutte le opere esposte saranno in vendita e l’intero ricavato sarà devoluto dall’Associazione Tutela Animali.

Le parole

Così la vicesindaca Marica Barrera spiega l’iniziativa: “Tutto questo lavoro è svolto dai Volontari dell’Associazione, che ogni giorno si impegnano per la gestione dell’ordinario e dello straordinario. La sensibilità animalista nella nostra Città è in crescita e ciò aiuta a lavorare con entusiasmo. Auspichiamo che l’apertura al pubblico possa essere l’occasione che faccia scoccare la scintilla tra una famiglia in cerca di un amico fedele e speciale e uno dei nostri ospiti, desideroso di casa e di affetto. Un ringraziamento va anche agli artisti che hanno accettato di partecipare”.