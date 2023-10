Regione Piemonte, aumentano le risorse per assistere gli anziani non autosufficienti: +29 milioni

Dal 2021 a oggi le risorse della Regione Piemonte per l’assistenza agli anziani non autosufficienti sono aumentate del 16%: da 263 milioni (2021) a 284 (2022) fino agli oltre 300 (stima) per chiudere il 2023.

I numeri

Il dato è emerso dalla riunione del tavolo Rsa, fra gestori delle strutture e assessorati e direzioni sanità e welfare della Regione. Sono aumentati anche i posti letto occupati: 31.755 (2021), 34.586 (2022), 38.260 (2023). In particolare gli assistiti con le dimissioni protette (dgr10) sono passati da 1.900 (2021) a 5.029 (2023), con un investimento di oltre 14,6 milioni di euro.

In base al monitoraggio della piattaforma, cresce anche il dato del personale: da 17.843 operatori (2021) a 28.901 (2023, +62%). Le parole

Così Luigi Icardi , assessore alla Sanità: “Questi numeri mostrano in maniera chiara che la Regione, in questi anni, ha aumentato l’investimento per l’assistenza agli anziani non autosufficienti. Un risultato che ci rende orgogliosi“.

Così Maurizio Marrone , assessore alle Politiche Sociali: “Alle risorse precedenti si aggiungono quelle di ‘Scelta sociale’ che superano i 29 milioni di euro, a conferma del nostro impegno per l’assistenza ai più fragili e alle loro famiglie. Finalmente sono i bisognosi a vedersi assegnato un bonus, senza intermediari“.