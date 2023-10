Quali sono la percezione del rischio cardiovascolare e il rischio reale? Per rispondere a questa domanda l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha avviato uno studio che ha visto coinvolti 61 partecipanti. Il progetto, avviato sotto la guida dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie (URPS), diretta da Tatiana Bolgeo, vede come Principal Investigator Niccolò Simonelli, infermiere di Cardiologia, struttura diretta da Gianfranco Pistis, con la collaborazione del Coordinatore Infermieristico Concetta Leotta e della giornalista Mariasilvia Como della Struttura Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi Amministrativi DAIRI. Oltre all’Azienda Ospedaliera di Alessandria hanno partecipato allo studio anche i centri dell’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Istituto Auxologico Italiano, il Centro Cardiologico Monzino e gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi. La malattia cardiovascolare è la maggiore causa di morte prematura nell’adulto: la percezione del rischio è un importante precursore dell’adozione di uno stile di vita sano. Tuttavia sono frequenti sia la sovrastima sia la sottostima del rischio reale, dovuti per lo più ad una scarsa alfabetizzazione sanitaria (health literacy).

Lo studio

Ha messo a confronto la percezione del rischio cardiovascolare e il rischio reale, secondo apposite scale di valutazione, prevedendo una misurazione capillare di colesterolo totale, HDL-C, trigliceridi, LDL-C e glicemia, pressione arteriosa e parametri come massa corporea e circonferenza addominale.

Il progetto permetterà quindi anche di pianificare azioni di prevenzione, come quello di venerdì e sabato in piazza Garibaldi in occasione di “Il Piemonte per il Tuo Cuore” , roadshow dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in collaborazione con l’Anpas Piemonte.

