Destinati a Centro Senologico, Oncologia e Chirurgia Plastica.

La presidente dell’associazione Marta Martini , accompagnata da alcune volontarie, in occasione dell’ Ottobre Rosa (mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno) ha consegnato alla Struttura di Oncologia diretta da Maura Rossi 3 monitor multifunzione . Tali dispositivi controllano, direttamente al letto del paziente, ECG, saturazione, pressione, temperatura, respiro e pulsazioni. Tutto ciò senza arrecare ‘disturbo’ al paziente e permettendo al personale di ottimizzare i tempi e programmare al meglio le prestazioni sanitarie.

Alla struttura è stata anche consegnata la ricevuta di iscrizione al Corso pratico di Ecografia presso la SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia di Torino) che consentirà la formazione di un medico oncologo (dr.ssa Fulvia Blengio) all’utilizzo dell’ecografo in dotazione presso il reparto.

Infine al Centro Senologico, guidato dalla dottoressa Maria Caterina Canepa, e alla Struttura di Chirurgia Plastica, diretta dal dottor Marco Ghiglione, è stato donato un dermo-pigmentatore a zero vibrazioni e pigmenti invisibili ai raggi tomografici per la ricostruzione dell’areola del capezzolo, copertura di cicatrici e discromie. La procedura potrà essere eseguita in regime ambulatoriale, con codici specifici di esenzione. Ovvero completamente gratuita per le pazienti oncologiche.