L’evento

Presso la Ex Manifattura di Cuorgnè si sono svolte in settimana le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Corpo AIB del Piemonte, con la nomina del nuovo Ispettore Generale Corrado Busnelli di Vercelli e degli Ispettori Regionali Massimo Berta (Torino), Paolo Cambieri (Novara), Jacopo Caretti (Verbania), Vera Ramon (Biella), Roberto Badellino (Cuneo), Renzo Peyrolo (Torino).

Vanno a completare la Direzione Regionale Davide Cugno, Diego Clot, Giuseppe Bettas Begalin (tutti di Torino), Roberto Cotroneo (Verbania), Giampiero Marozzi (Novara) e Luca Pileri (Alessandria).

Le parole

Così il nuovo Ispettore Generale Corrado Busnelli: “Le prime sfide saranno le “Missioni Estive” che inizieranno a breve e ci vedranno impegnati anche quest’anno in alcune regioni del sud Italia. Nell’ottica di massima condivisione, sarà importante rivalorizzare il Comitato Regionale, le consulte dei distaccamenti, i segretari a tutti i livelli, le commissioni di lavoro. Ad ognuno si deve il proprio ruolo, il proprio compito, ricevendo in cambio, il contributo costruttivo da parte di tutti. Garantiremo sempre la vicinanza della Direzione Regionale verso le Squadre sul territorio. In altre parole, intendiamo riavvicinare il vertice della piramide con la sua base, le nuove strategie di comunicazione interna ed esterna sono un chiaro inizio e sintomo di questa precisa volontà”.