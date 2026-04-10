JADA COMPIE 20 ANNI…MA NON LI DIMOSTRA

Venti anni di coraggio, cura e speranza: l’Associazione Jada celebra una storia che cambia la vita Ci sono anniversari che vanno oltre la semplice ricorrenza: diventano simboli, emozioni condivise, storie intrecciate. Sabato 11 aprile 2026 sarà uno di quei giorni speciali, perché l’Associazione J.A.D.A. ODV – Junior Associazione Diabete Alessandria – festeggia i suoi primi vent’anni con una grande festa, carica di significato e di gratitudine, che si terrà all’Auditorium San Baudolino del Quartiere Cristo, dalle 10 alle 13. A seguire il pranzo presso il Centogrigio (€ 15).

Da vent’anni Jada è accanto ai bambini con diabete di tipo 1 e alle loro famiglie, accompagnandoli in un percorso complesso che richiede forza, consapevolezza e tanto amore. Una diagnosi che cambia la quotidianità, che porta con sé paure e domande, ma che grazie al sostegno dell’associazione non è mai affrontata da soli.

In questi due decenni, Jada è diventata un punto di riferimento prezioso: un luogo dove sentirsi compresi, dove trovare informazioni, supporto e, soprattutto, una comunità pronta ad accogliere senza giudicare. Dietro ogni iniziativa ci sono storie vere, fatte di bambini che imparano a convivere con la malattia con straordinario coraggio, e di genitori che riscoprono la forza della condivisione.

L’associazione ha saputo trasformare la difficoltà in energia positiva, promuovendo progetti, incontri e momenti di crescita che hanno migliorato la qualità della vita di tante famiglie. Ogni passo compiuto è stato guidato da un obiettivo chiaro: dare ai bambini la possibilità di vivere pienamente la propria infanzia, senza rinunciare ai sogni.

La festa dell’11 aprile sarà un grande abbraccio collettivo. Un’occasione per guardarsi negli occhi, per dire grazie a chi ha costruito e sostenuto questo percorso, per ricordare chi c’era all’inizio e accogliere chi è arrivato lungo la strada. Sarà una giornata fatta di sorrisi, testimonianze, emozioni autentiche e di quella forza silenziosa che da sempre contraddistingue Jada.

A rendere ancora più significativo questo momento saranno anche le istituzioni, con la presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, e dell’assessora alle Politiche Sociali della Città di Alessandria Roberta Cazzulo, a testimonianza di un legame forte tra il territorio e una realtà che da vent’anni rappresenta un presidio fondamentale di solidarietà e attenzione verso i più piccoli.

Perché Jada non è solo un’associazione: è una famiglia. È la prova concreta che, anche davanti alle sfide più difficili, l’unione può fare la differenza. E mentre si celebrano questi vent’anni, si guarda al futuro con la stessa determinazione di sempre. Perché ogni bambino merita serenità, ogni famiglia merita sostegno, e ogni storia merita di essere accompagnata con cura.

Vent’anni di Jada: una storia che continua, più viva che mai.