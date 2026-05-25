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Vasto incendio a Catania nella zona della Timpa di Leucatia

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Mag 25, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Incendio sopra il quartiere Canalicchio, nella zona della Timpa di Leucatia a Catania. Per fronteggiare il vasto rogo, stanno operando 4 squadre di Vigili del Fuoco, tra personale permanente e volontario, oltre a diversi mezzi di supporto come due autobotti e il “Drago 142” del Reparto Volo VVF di Catania, impiegato come supporto operativo considerata l’impossibilità di effettuare lanci dall’alto a causa della presenza di tralicci e abitazioni civili limitrofe. Sul posto sono stati inviati anche mezzi del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Presenti anche militari dell’Arma dei Carabinieri, personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale, oltre che sanitari del Servizio 118.

pc/mca1

(Fonte video: Vigili del Fuoco)

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