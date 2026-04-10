Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: la Pro Loco Lisòndria lancia un corso sulle acque minerali, iscrizioni fino al 15 aprile

DiRaimondo Bovone

Apr 10, 2026 , , , , ,

La Proloco Lisondria 1168, AISA sicurezza ambientale ed il Centro di Educazione Ambientale di Alessandria organizzano un corso sulle acque minerali e termali. Il corso si terrà in via Parri 8, quartiere Cristo, il giovedì in orario serale (20,30-22,30).
Docente il dr. Marco Castelli, sommelier delle acque minerali. Il corso illustrerà le varie tipologie di acqua minerale e termale, i vantaggi per la salute, le possibili terapie naturali, ma anche gli aspetti gastronomici. Sono previste 6 lezioni teoriche e pratiche, laboratori di degustazione e gastronomici, più 2 uscite sul territorio con esperienze in stabilimenti termali e idrominerali. 
Il corso è aperto a tutti i cittadini ed in particolare a chi è interessato alle tematiche benessere e salute, nonché agli esercenti che operano nel settore ristorazione, ospitalità o del beverage.
Iscrizioni possibili sino al 15 aprile. INFO – mail [email protected] – tel 380-7483993

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Milano la tappa finale di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante di Lilly

Apr 11, 2026
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 11/4/2026

Apr 11, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: ecco ‘Duro e puro’, nuovo singolo del cantautore marchigiano Andrea Belfiori

Apr 11, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

A Roma nasce un Polo scientifico-didattico per la protezione del mare e del Tevere

Apr 11, 2026
TOP NEWS

Trump “L’Iran sta perdendo, l’unica sua risorsa è la minaccia di mine a Hormuz”

Apr 11, 2026
TOP NEWS

Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev in due set

Apr 11, 2026
IN EVIDENZA

A Milano la tappa finale di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante di Lilly

Apr 11, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x