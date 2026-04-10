Quartiere Cristo: la Pro Loco Lisòndria lancia un corso sulle acque minerali, iscrizioni fino al 15 aprile

La Proloco Lisondria 1168, AISA sicurezza ambientale ed il Centro di Educazione Ambientale di Alessandria organizzano un corso sulle acque minerali e termali. Il corso si terrà in via Parri 8, quartiere Cristo, il giovedì in orario serale (20,30-22,30).

Docente il dr. Marco Castelli, sommelier delle acque minerali. Il corso illustrerà le varie tipologie di acqua minerale e termale, i vantaggi per la salute, le possibili terapie naturali, ma anche gli aspetti gastronomici. Sono previste 6 lezioni teoriche e pratiche, laboratori di degustazione e gastronomici, più 2 uscite sul territorio con esperienze in stabilimenti termali e idrominerali.

Il corso è aperto a tutti i cittadini ed in particolare a chi è interessato alle tematiche benessere e salute, nonché agli esercenti che operano nel settore ristorazione, ospitalità o del beverage.

Iscrizioni possibili sino al 15 aprile. INFO – mail [email protected] – tel 380-7483993

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