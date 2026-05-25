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Federazione Italiana Sport Equestri, avanzo record nel 2025

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Mag 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di un milione di avanzo di gestione e un movimento che continua a crescere con 175 mila tesserati e 2 mila società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all’anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l’aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una Federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della Fise, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all’impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano.
gm/gtr
(Fonte video: ufficio stampa FISE)

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